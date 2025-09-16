Un grupo de comerciantes del mercado minorista Uniflor, en el distrito del Rímac, protestó este lunes tras la clausura definitiva del establecimiento ordenada por la Municipalidad del Rímac. La medida fue adoptada por incumplimiento de normas básicas de funcionamiento y se acompañó de una multa de 16 000 soles a la empresa responsable.

De acuerdo con la Gerencia de Fiscalización Administrativa, el mercado no contaba con el certificado de Inspección Técnica ni había superado la evaluación de Defensa Civil, requisitos indispensables para operar.

Reclamos de los comerciantes

Los vendedores, que aseguran trabajar en el local desde hace más de 20 años, señalaron que nunca fueron notificados formalmente ni tuvieron oportunidad de subsanar las observaciones. Además, rechazaron cualquier vínculo con la empresa Distribuidores de Frutas y Flores Caraz Dulzura, a la cual se dirigió la orden de clausura. Incluso, algunos afirmaron que el predio pertenecería a una iglesia cristiana, lo que ha generado mayor confusión.

¿Quién administra realmente el mercado?

Durante el operativo, un representante legal mostró una partida registral que acredita la compra del mercado por la empresa mencionada a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. El documento busca sustentar legalmente la titularidad y administración del inmueble, aunque los comerciantes mantienen sus dudas sobre la propiedad.

El operativo de cierre

Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) participaron en el operativo, bloqueando los accesos al mercado y colocando carteles de clausura en las puertas principales. La acción generó momentos de tensión, pues varios vendedores intentaron ingresar a recoger su mercadería.

Hasta el momento, la Municipalidad del Rímac no ha emitido un pronunciamiento sobre una posible reapertura del mercado, mientras los comerciantes exigen aclarar el tema legal y recuperar su fuente de trabajo.

