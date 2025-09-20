Nueva Vía Expresa Sur conectará el centro de Lima con distritos del sur.
La Municipalidad de Lima anunció que la Vía Expresa Sur será habilitada progresivamente desde el 22 de setiembre, tras la culminación de trabajos de semaforización y señalización necesarios para garantizar la seguridad vial.

La obra, inaugurada simbólicamente el 9 de setiembre, conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur y busca agilizar la conexión entre el centro de Lima y los distritos del sur de la ciudad.

El municipio precisó que la apertura será gradual conforme avancen las labores complementarias, como la implementación de señalización horizontal, vertical y la verificación de accesibilidad en intersecciones. La medida responde a la necesidad de contar con condiciones técnicas completas antes de permitir el tránsito vehicular.

Previo a esta decisión, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en el tramo de Surco, donde identificó problemas de señalización, desfase en los semáforos y falta de accesibilidad peatonal, especialmente en zonas escolares. Por ello, exhortó a la comuna a realizar ajustes técnicos y coordinar con la Policía Nacional para reforzar el control vehicular.

La Vía Expresa Sur, de cinco kilómetros de extensión, reducirá entre 30 y 40 minutos los tiempos de viaje y contempla una segunda etapa de obras en diciembre de 2025, que incluirá intercambios viales y un corredor complementario para el Metropolitano.

Hasta que se finalicen los trabajos de seguridad vial, la vía permanecerá cerrada parcialmente, y la comuna limeña informará de manera progresiva el calendario de apertura de los distintos tramos.

