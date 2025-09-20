La Municipalidad de Lima anunció que la Vía Expresa Sur será habilitada progresivamente desde el 22 de setiembre, tras la culminación de trabajos de semaforización y señalización necesarios para garantizar la seguridad vial.

La obra, inaugurada simbólicamente el 9 de setiembre, conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur y busca agilizar la conexión entre el centro de Lima y los distritos del sur de la ciudad.

El municipio precisó que la apertura será gradual conforme avancen las labores complementarias, como la implementación de señalización horizontal, vertical y la verificación de accesibilidad en intersecciones. La medida responde a la necesidad de contar con condiciones técnicas completas antes de permitir el tránsito vehicular.

Previo a esta decisión, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en el tramo de Surco, donde identificó problemas de señalización, desfase en los semáforos y falta de accesibilidad peatonal, especialmente en zonas escolares. Por ello, exhortó a la comuna a realizar ajustes técnicos y coordinar con la Policía Nacional para reforzar el control vehicular.

La Vía Expresa Sur, de cinco kilómetros de extensión, reducirá entre 30 y 40 minutos los tiempos de viaje y contempla una segunda etapa de obras en diciembre de 2025, que incluirá intercambios viales y un corredor complementario para el Metropolitano.

Hasta que se finalicen los trabajos de seguridad vial, la vía permanecerá cerrada parcialmente, y la comuna limeña informará de manera progresiva el calendario de apertura de los distintos tramos.

