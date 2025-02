En un informe periodística de Perú 21, revelaron que la responsabilidad que tendría la Notaría Zambrano en un escándalo de clonación de placas vehiculares usadas por criminales.

Los documentos que hallaron en una intervención policial tienen la firma y sello de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

De acuerdo con Alvaro Reyes Quinteros, estos hechos fueron puestos al descubierto cuando Soledad Barazorda Gutiérrez se presentó en una ventanilla de la Asociación Automotriz del Perú, con el objetivo de tramitar el duplicado de ocho placas de roja, esto alertó a la asociación.

Luego de dar anuncio a la División de Robos de la PNP, detuvieron a Barazoda y su chofer Marco Antonio Napan Gómez; y en su poder encontraron varios documentos, entre ellos cartas de poder, de los cuales 18 de ellos fueron avaladas por Zambrano.

Napan Gómez dio su testimonio y relató cómo se involucró en este negocio, en el que finalmente terminó acudiendo a la Notaría Zambrano, de propiedad del esposo de Magaly Medina.

El 26 de agosto del 2021, Napan declaró a la Policía Nacional que era contactado por Facebook por personas que no identificaba, y que estas eran quienes le pasaban las fotos de las placas de rodaje por duplicar y copias de los DNI de los dueños.

“Me decían que por falta de tiempo no podían tramitar las placas. Yo no sabía si ellos eran los propietarios, solo hacía lo que me pedían, y por ello recibía la suma de S/200 soles por placa de rodaje”, indicó.

De acuerdo con su versión, el primer paso era presentar una denuncia policial por robo o pérdida de la matrícula. Luego, señaló que iba a la Comisaría de Santa Anita y presentaba las denuncias a la suboficial Olimpia Arenas García. “Por este trámite no pagaba nada; ella me hacía un favor”, refirió.

Luego de generar el expediente, Napan Gómez expresó que pagaba 30 soles a un sujeto que conocía como “Viejo” para que realizara las legalizaciones de las cartas poder. Posteriormente, él se encargo de esa tarea.

“Primero me lo hacía un señor conocido como ‘Viejo’, llegándole a pagar 30 soles por documento legalizado, pero como quería saber dónde lo realizaba, un día lo seguí y llegué hasta la Notaría Zambrano, que está ubicada en el óvalo Santa Anita, luego yo averigüé cómo se realizaba ese trámite”, expresó.

“Yo llevaba los documentos a la notaría, que consistía en una carta poder y una copia de DNI. Se los entregaba a cualquiera de las señoritas, Giuliana Andrea Navarro Molina y Joansy Milagros Olivares López, los dejaba y regresaba después de quince minutos, y me entregaban los documentos ya legalizados, y a cambio yo les entregaba un sobre manila cerrado con el dinero, la suma de 15 soles por documento legalizado”, agregó.

Respecto a los hechos, según Perú 21, Alfredo Zambrano afirmó que los propios cabecillas de la organización aseguran que no conocerlo.

“Los cabecillas de la banda han dicho ante el fiscal que no me conocen”, respondió por WhatsApp a dicho medio.

El letrado confirmó que el caso se encuentra en investigación preparatoria y adelantó que en los próximos días se realizará una audiencia en la que el Poder Judicial va a evaluar el archivamiento que ha requerido su cliente.

Sobre el procedimiento de verificación de la identidad de las personas, Ghersi dijo que Zambrano cumplió con lo que manda la Ley del Notariado.

“El notario no es un policía, no tiene por qué agotar todas las posibilidades. Se sigue un protocolo estrictamente dictado por ley y él ha cumplido con la verificación de la identidad. Si hay una suplantación, si hay componenda de un grupo de gente para sorprender a la notaría, el agraviado es el notario, él no comete el delito”, sostuvo.