A partir del 17 de diciembre comenzará la emisión del nuevo modelo de placas para motocicletas, según informó Jorge Tamayo, gerente de Operaciones de la Asociación Automotriz del Perú.

El diseño renovado incluye una placa trasera de mayor tamaño, fondo blanco y siete dígitos, además de un chip RFID adherido al faro delantero mediante una lámina holográfica, que facilitará la detección de motos en puntos de control con antenas lectoras, lo que ayudará en intervenciones vinculadas a infracciones o acciones sospechosas.

Este dispositivo almacena datos como el número de matrícula y el número de serie del motor, lo que permitirá a entidades como la Policía Nacional y la Sutran verificar en tiempo real la situación de cada vehículo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerá el cronograma del replaqueo obligatorio para las motos y trimotos ya en circulación. Este proceso está previsto para iniciarse en febrero de 2026, avanzará según el último dígito de la matrícula anterior y se prolongará de manera progresiva hasta noviembre de 2031.