Un bus de la empresa de transporte Huandoy fue atacado la noche del martes en Carabayllo, cuando un explosivo detonó al interior del vehículo. Según la Policía, se trataría de un nuevo acto de extorsión contra la compañía. El conductor y el único pasajero lograron salir ilesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la Carretera Canta. El vehículo estaba por ingresar a su patio de maniobras cuando se produjo la detonación.

De acuerdo con las autoridades, el artefacto explosivo era de fabricación casera. La potencia de la explosión causó serios daños materiales, pero no dejó víctimas.

Este es el segundo atentado contra la empresa Huandoy en lo que va del mes. El 17 de agosto, otro explosivo fue detonado dentro de una de sus unidades, también sin dejar heridos. En esa ocasión, trabajadores denunciaron que extorsionadores les exigen el pago de hasta 100 mil soles para permitirles seguir operando.