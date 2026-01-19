Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos administrativos ha escalado a una polémica política y ética en la Municipalidad Distrital de Pachacámac. En videos se muestra que el alcalde Enrique Cabrera Sulca tiene encuentros más que profesionales con su gerente municipal, Guadalupe del Carmen Vásquez Meza.

El dominical de Panorama reveló que Vásquez Meza ingresó inicialmente a la comuna como subgerente de Promoción Turística; meses después pasó a la subgerencia de Turismo y Cultura (antes inexistente), luego quedó como gerente de la mencionada gerencia y finalmente fue designada gerente municipal mediante resolución firmada por el propio alcalde, con un sueldo de S/15 600 mensuales.

Sin embargo, en mayo de 2025, la Contraloría advirtió que la funcionaria no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para asumir la gerencia municipal. Pese a ello, el alcalde Cabrera sostuvo que Vásquez ha pasado por todos los reglamentos y aseguró que su gestión respondió a las observaciones del órgano de control.

CUESTIONAN VÍNCULOS

La controversia se agudizó tras la difusión de videos en los que se observa a la autoridad edil trasladando a la gerente en su vehículo particular, incluso llevándola hasta su domicilio en San Isidro. Estas imágenes levantaron sospechas sobre un posible vínculo extralaboral entre ambos funcionarios.

Se muestra que el burgomaestre lleva rollos de papel higiénico e incluso carga a la funcionaria al momento de subir gradas en la vivienda, lejos de Pachacámac.

Ante ello, el alcalde negó tajantemente cualquier relación personal, afirmando que el vínculo es estrictamente laboral. Cabrera explicó que los traslados se dieron como una medida de protección, ya que Vásquez Meza habría sido víctima de un presunto caso de extorsión, por lo que decidió escoltarla.

“La he podido trasladar a su domicilio, pero no quiere decir que haya un vínculo fuera de lo laboral”, aseguró. Asimismo, al ser consultado por las imágenes comprometedoras, el burgomaestre aseguró que se trataría de material manipulado mediante inteligencia artificial.

Se intentó ubicar a la gerente municipal en su casa, pero informaron que ya no residiría allí desde hace un mes. Posteriormente, Vásquez remitió una carta notarial solicitando que no se emita el reportaje; luego informó que se puso una denuncia por extorsión respecto a los videos y que habría dejado el cargo de gerente desde hace días.