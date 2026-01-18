Ocho efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres fueron detenidos de manera preliminar por presuntamente exigir dinero a detenidos a cambio de su liberación, aprovechando el estado de emergencia decretado por el Gobierno.

La intervención fue ejecutada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho), entidad que dispuso también el allanamiento de siete inmuebles. Los agentes son investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado.

Los intervenidos son el alférez PNP Peter Llanca y los suboficiales PNP Edwin Acuña, Ronald Castillo, Neil Rafael, Julio Raime, Miguel Egas, Junior Mauricio y Mauricio Benavides. Estos tres últimos ya habían sido intervenidos el pasado 12 de enero por hechos similares de corrupción de funcionarios.

Según la Fiscalía, la intervención se llevó a cabo en el Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Puente Piedra y San Martín de Porres, entre ellos, la sede de la Depincri PNP de este distrito, donde se incautó elementos de interés para la investigación.

HECHOS

De acuerdo a la denuncia, los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando los policías habrían ingresado a un hospedaje del distrito de San Martín de Porres, bajo el argumento de intervenir a ciudadanos extranjeros, valiéndose del estado de emergencia. Durante la supuesta intervención, los agentes se habrían apropiado violentamente de dinero y bienes hallados en el lugar.

Posteriormente, los intervenidos y la propietaria del hospedaje fueron trasladados a la sede policial, donde uno de los efectivos, en presencia de los demás agentes, habría exigido dinero a la esposa de uno de los detenidos a cambio de su liberación, hecho que fue denunciado ante el Ministerio Público.