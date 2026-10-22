El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, aseguró que el itinerario de la visita del papa León XIV al Perú no sufrirá variaciones tras la cirugía a la que se sometió el sumo pontífice por un cáncer de pulmón.

En declaraciones a RPP, precisó que solo podrían producirse cambios por cuestiones climáticas.

“El itinerario sigue igual, ha habido algunas demoras que debemos subsanar, como temas de infraestructura en Las Palmas y reajustes en cosas previstas”, afirmó el cardenal.

El religioso indicó que los preparativos no se han detenido y que se han previsto planes de emergencia para atender cualquier incidencia durante el viaje.

Programa: Visita del papa León XIV a Perú

Según el programa oficial, el pontífice llegará a Lima (Perú) la tarde del miércoles 11 de noviembre. Sus primeras actividades incluirán visitas al Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional de San Borja.

El jueves 12 se reunirá con el clero y con jóvenes en el Estadio Nacional. El viernes 13 viajará a Chiclayo , donde permanecerá hasta el sábado y celebrará una multitudinaria misa.

El domingo 15 de noviembre visitará Cusco y Ucayali , mientras que el lunes 16 concluirá su visita en Lima, con actividades en el Callao y la Base Aérea Las Palmas.

El Vaticano informó que, tras los análisis del material extirpado en la cirugía, no se requiere tratamiento adicional. Además, el papa confirmó en redes sociales su viaje a Sudamérica, que incluirá visitas previas a Uruguay y Argentina antes de su llegada al Perú .

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