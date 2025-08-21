El general PNP Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, ofreció un primer balance sobre los efectos del paro convocado por un sector de transportistas para este jueves 21 de agosto.

Según RPP, desde tempranas horas de la madrugada, en Puente Nuevo —ubicado en el límite de los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho—, no se han registrado incidentes.

También, Monroy señaló que, durante las primeras horas del día, “la cantidad de buses ha sido suficiente para cubrir la demanda de la población”.

No obstante, el general admitió que se trata de un balance preliminar y que la situación podría variar en el transcurso del día, de acuerdo con el número de transportistas que se sumen a dicha medida.

El alto mando informó que la Policía Nacional cuenta con buses preparados para entrar en operación en caso se presenten aglomeraciones de pasajeros en los paraderos; sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario desplegarlos.

“Vamos a evaluar si existe la necesidad o no, (pero) hasta el momento no tenemos esa necesidad”, expresó.