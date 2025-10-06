Paro de transportistas: PNP liberó acceso en el óvalo Habich tras estar bloqueada varias horas (FOTOS)
La Policía logró liberar el óvalo Habich, en San Martín de Porres, luego de varias horas de un tenso enfrentamiento con alrededor de 700 buses de transporte público que bloqueaban por completo el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Habich. Durante los disturbios, manifestantes lanzaron piedras contra los efectivos, y una de ellas impactó en la cabeza del coronel Martín Solís, quien terminó con el rostro ensangrentado y fue trasladado de urgencia a un centro de salud. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)