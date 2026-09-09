El drama de los peruanos que terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania suma una nueva denuncia. Silvia Ramos viajó hasta Rostov para buscar los restos de su esposo, quien terminó involucrado en el conflicto. Durante su búsqueda, aseguró haber encontrado numerosos cuerpos de compatriotas en una morgue militar.

Según su testimonio difundido por DNews, Ramos llegó a Rusia tras conocer la muerte de su esposo y logró ingresar a una morgue de Rostov. Allí, afirmó haber encontrado restos de connacionales y estimó que serían alrededor de 150, aunque esta cifra no ha sido confirmada.

La mujer relató que las condiciones de conservación dificultaban la identificación de los fallecidos. Sobre su esposo, aseguró haber reconocido prendas de vestir, pero sostuvo que no pudo recuperar sus restos.

ADN

Uno de los principales reclamos está relacionado con la identificación de los fallecidos. Ramos señaló que las familias necesitan acceder a pruebas de ADN para comparar sus perfiles genéticos con los restos almacenados en Rusia.

También pidió apoyo del Gobierno peruano y de la Cancillería para facilitar los procedimientos, pues los familiares deben afrontar gastos de pasajes, alojamiento, traducción de documentos y trámites.

Ramos cuestionó además la asistencia consular que recibió durante su búsqueda y afirmó que tuvo que acudir personalmente al consulado peruano para entregar información sobre su esposo.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta oficial de la Cancillería respecto de la denuncia sobre los cuerpos encontrados en la morgue de Rostov ni sobre la cifra mencionada por Ramos.