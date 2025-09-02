El joven pescador Jorge Víctor Navarro Caycho, de 28 años, permanece desaparecido desde el viernes 29 de agosto, cuando zarpó del muelle para una faena de pesca de pejerrey. Hasta ahora, solo se han encontrado algunas piezas de su embarcación flotando en el mar.
Conocido cariñosamente como “Coco”, Navarro solía regresar al día siguiente de sus salidas de pesca. Sin embargo, al no volver la mañana del sábado, su esposa alertó a las autoridades, dando inicio a una intensa búsqueda que hasta hoy no ha dado resultados.
La búsqueda en marcha
La Capitanía de Puerto del Callao emitió un comunicado pidiendo apoyo a la comunidad náutica para sumarse a las labores de rescate. Desde la Capitanía de Pucusana informaron que se realizan operativos por vía terrestre, mientras familiares y amigos recorren la zona marítima en pequeñas embarcaciones.
Desesperados, los parientes de Jorge han organizado sus propias jornadas de búsqueda, utilizando redes de comunicación entre pescadores y pidiendo que se amplíe el área de rastreo. “Cada hora que pasa aumenta la angustia”, señalaron.
TE PUEDE INTERESAR
- Lizet Ruiz, pareja de alias “El Monstruo”, afrontará 36 meses de prisión preventiva por extorsión
- Ministerio de Exteriores de Indonesia exige esclarecer asesinato de su funcionario en Lima
- Fiscalía abre investigación por asesinato de funcionario de Indonesia en Lince
- Ministro responde ante Congreso por trenes de ‘Porky’: Confirma que proyecto Lima-Chosica tardará
- Cercado de Lima: joven fue asesinado a balazos en la unidad vecinal Mirones