La Fiscalía inició investigación preliminar por el asesinato de un funcionario de la embajada de Indonesia, ocurrido en la puerta del edificio donde residía, en el distrito de Lince.

El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho), supervisó el levantamiento del cadáver en una clínica local y la inspección técnico criminalística en la escena del crimen.

Funcionario de la embajada de Indonesia es asesinado a balazos en Lince

Un funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Lince, tras ser atacado por sicarios cuando se desplazaba en bicicleta junto a su esposa.

La víctima fue identificada como Cetro Leonardo Purba, de 40 años, quien residía en un departamento alquilado a pocos metros del lugar del crimen.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, un individuo armado interceptó al diplomático y le disparó en reiteradas ocasiones. El ataque le ocasionó heridas de gravedad que motivaron su traslado inmediato a la Clínica Javier Prado, donde los médicos solo confirmaron su deceso. Su esposa salió ilesa y actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Fuentes de la Policía Nacional indicaron que Purba había llegado al país hace cinco meses para asumir funciones diplomáticas en la sede indonesia. Peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la zona, recogiendo evidencias balísticas y revisando cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del homicidio.