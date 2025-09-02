El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Lizet Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo . La Fiscalía la acusa de integrar la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, sindicándola como colaboradora en extorsiones y amenazas dirigidas a comerciantes y empresarios.

Durante la audiencia, Ruiz negó los cargos entre lágrimas y pidió no ser separada de su hija menor de edad. Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos para dictar la medida, entre ellos mensajes de amenaza enviados por orden de su pareja.

El rol de Lizet Ruiz en la red criminal

De acuerdo con documentos fiscales y un reportaje de Cuarto Poder, Ruiz cumplía un papel clave en la estructura de El Monstruo. En el ataque al restaurante Chepita Royal, donde 12 personas resultaron heridas —incluyendo tres menores—, ella habría escrito y enviado la amenaza previa al atentado.

El fiscal del caso también indicó que fue Ruiz quien propuso firmar las amenazas con nombres de otras bandas, una estrategia diseñada para desviar la atención de las autoridades y entorpecer las investigaciones.

Su defensa ante el juez

La acusada negó ser la persona que aparece en uno de los videos presentados como prueba, alegando que se trataba de una manipulación realizada con inteligencia artificial. No obstante, el juez concluyó que los registros de comunicación y testimonios sustentaban la acusación.

La defensa solicitó medidas menos severas, como la comparecencia con restricciones, pero el tribunal advirtió riesgo de fuga y obstaculización del proceso, por lo que ordenó su reclusión mientras duren las investigaciones.

Los Injertos del Cono Norte

La organización liderada por El Monstruo está vinculada a delitos de extorsión, sicariato, amenazas y cobro de cupos. Según la Fiscalía, Lizet Ruiz no era solo la pareja sentimental del cabecilla, sino también una pieza activa en la maquinaria criminal.

Este fallo constituye un paso relevante en el proceso judicial contra la red, mientras las autoridades continúan evaluando el grado de participación de cada uno de sus integrantes.

