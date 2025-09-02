Un funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Lince, tras ser atacado por sicarios cuando se desplazaba en bicicleta junto a su esposa.

La víctima fue identificada como Cetro Leonardo Purba, de 40 años, quien residía en un departamento alquilado a pocos metros del lugar del crimen.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, un individuo armado interceptó al diplomático y le disparó en reiteradas ocasiones. El ataque le ocasionó heridas de gravedad que motivaron su traslado inmediato a la Clínica Javier Prado, donde los médicos solo confirmaron su deceso. Su esposa salió ilesa y actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Fuentes de la Policía Nacional indicaron que Purba había llegado al país hace cinco meses para asumir funciones diplomáticas en la sede indonesia. Peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la zona, recogiendo evidencias balísticas y revisando cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del homicidio.

El comandante Daniel Guivara, en declaraciones a TV Perú, explicó que por el momento no existen conclusiones sobre los motivos del ataque. “Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas”, precisó.

Asimismo, el oficial señaló que las primeras imágenes obtenidas en la zona ofrecen pistas sobre los responsables. “Al parecer por las características físicas que hemos podido visualizar son ciudadanos extranjeros”, afirmó.

