La Municipalidad de San Isidro informó que impondrá una multa de S/535 a los vecinos o visitantes que alimenten ardillas en los parques del distrito. La disposición responde al incremento de estos animales en espacios como el parque Bustamante, el bosque El Olivar y otras áreas verdes.

Catering Montes, gerenta de Desarrollo Ambiental Sostenible, explicó que se han detectado comederos y envases con agua colocados por personas que buscan ayudar a la fauna. Sin embargo, estas acciones generan un impacto negativo.

“Tienen acceso a flores, frutas y palmeras. No necesitan comida humana”, señaló a Canal N, al precisar que los más de 35 mil árboles del distrito garantizan alimento natural para las ardillas.

La funcionaria advirtió también que los recipientes con agua abandonados pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue. Otro aspecto de riesgo es el contacto directo con las ardillas: una mordedura, sobre todo en niños, exige atención médica inmediata por la posibilidad de rabia u otras enfermedades propias de roedores.

La sanción corresponde al 10% de una UIT, monto fijado en S/535. Según Montes, esta medida se enmarca en ordenanzas similares, como las que prohíben alimentar a palomas. No obstante, destacó que la finalidad principal no es sancionar, sino sensibilizar.

En esa línea, el municipio ha previsto campañas de concientización ambiental en los puntos con mayor presencia de ardillas. Durante el Día del Árbol, por ejemplo, más de 30 vecinos participaron en un recorrido para conocer la importancia de preservar la fauna silvestre y comprender por qué no se debe modificar su dieta.

Los lugares donde se han reportado más casos de alimentación indebida son el parque Bustamante, la avenida Dos de Mayo, la urbanización Álvarez Calderón y zonas aledañas. Allí se han retirado comederos instalados por vecinos.

La municipalidad trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), encargado de atender animales heridos o enfermos y trasladarlos a espacios de cuidado especializado.