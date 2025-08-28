El Poder Ejecutivo decidió aprobar la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el fin de que cumpla en el Perú la condena impuesta en su contra por el delito de robo agravado, de acuerdo con lo que establece una norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Según los considerandos de la Resolución Suprema N.º 169-2025-JUS, dicha solicitud de extradición fue presentada por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

El documento indica que Moreno Hernández enfrentará un proceso en Perú por el delito de robo agravado en perjuicio de Augusto Carbajal Cerna.

Esta norma tiene la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, Moreno Hernández es señalado como el principal autor de varios secuestros, incluido el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas.