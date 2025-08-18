La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Comas a Juan Carlos Aguirre Puma, alias ‘Chiqui’, de 39 años, señalado como el presunto brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, donde los agentes encontraron un arsenal que incluía ocho armas de fuego, municiones para armas de largo alcance y una cantidad considerable de explosivos.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, los explosivos incautados iban a ser empleados en atentados dirigidos contra empresas y comercios, principalmente en Lima Norte.

El oficial precisó que la investigación policial permitió vincular a Aguirre Puma con ‘El Monstruo’ gracias a información obtenida por terceros y al análisis del contenido de su teléfono celular.

Perfil del detenido

Las pesquisas identifican a alias ‘Chiqui’ como una pieza clave en la organización criminal. Según las autoridades, era responsable de coordinar y capturar a individuos para ejecutar actividades delictivas bajo las órdenes de ‘El Monstruo’.

Entre las imputaciones que enfrenta se encuentra su presunta participación en la ejecución de un vigilante de mercado ocurrida el pasado 12 de agosto, hecho que refuerza la hipótesis de su rol en actos violentos vinculados a la red criminal.

Impacto en la organización

La captura de Aguirre Puma ha sido calificada por la PNP como un golpe significativo para la estructura operativa de la organización.

El coronel Montúfar reiteró que la relación entre Aguirre Puma y ‘El Monstruo’ se estableció gracias a la información proporcionada por terceros y a las pruebas halladas en su teléfono celular.

Finalmente, la Policía Nacional aseguró que continuará desplegando esfuerzos para identificar y detener a otros integrantes de esta red.