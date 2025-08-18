La mañana de este lunes 18 de agosto se registró un accidente de tránsito en San Juan de Lurigancho, luego de que un bus de la empresa de transporte público Roma impactara contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima.

El hecho ocurrió a la altura del paradero 15 de la avenida Wiesse y generó la inmediata movilización de personal de serenazgo y autoridades locales para atender la emergencia.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el vehículo, identificado con la placa D6V-873, colisionó de manera violenta contra la infraestructura de la estación.

Como consecuencia del siniestro, se reportaron daños materiales en la unidad de transporte, así como la evacuación de pasajeros afectados.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó, a través de un comunicado en redes sociales, que el accidente dejó un saldo de nueve personas heridas.

“Nueve pasajeros resultaron heridos con contusiones y fueron trasladados a la clínica San Juan Bautista”, indicó la entidad.

Noticia en desarrollo...