Una ingeniera fue víctima de un atentado mientras supervisaba una obra de asfaltado en el distrito de Comas.

De acuerdo con testigos, la profesional se encontraba supervisando los trabajos en la cuadra 12 de la avenida Los Pinos, en la urbanización El Pinar, cuando fue interceptada por los delincuentes. Sin mediar palabra, uno de ellos disparó dos veces contra ella: un proyectil impactó en la pierna y otro en el abdomen.

Los criminales dejaron en el lugar una hoja con la palabra “comunícate” acompañada de un número internacional, informó América Noticias.

Según fuentes policiales, este tipo de mensajes son característicos de las bandas de extorsión que buscan presionar a sus víctimas para el pago de sumas de dinero.

El caso se suma a otros ataques similares registrados en distintas zonas de Lima, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una red dedicada a extorsionar a empresas y profesionales vinculados a proyectos municipales.

Tras el atentado, paramédicos de la municipalidad de Comas acudieron rápidamente para brindar los primeros auxilios. La víctima fue estabilizada y trasladada al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde permanece internada. Hasta el momento, no se ha difundido un parte médico oficial sobre su estado de salud.

La investigación quedó a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, quienes ya analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de los presentes para identificar a los responsables.

Asimismo, las autoridades policiales vienen rastreando el número telefónico dejado en el mensaje.