Erick Chipana Calero, de 52 años, fue asesinado a balazos la noche del domingo frente a su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la avenida San Cristóbal, en la urbanización Villa de Fátima, en el Rímac.

El ataque ocurrió cuando el hombre regresaba de un sepelio acompañado de su pareja, quien presenció el hecho y sufrió una crisis nerviosa al ver la escena, según informó América Noticias.

De acuerdo con lo narrado por la mujer, Chipana se dedicaba desde hace años a prestar dinero, aunque nunca había recibido amenazas. Ambos descendían de un vehículo tras asistir al entierro de un familiar cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Testigos aseguraron que los atacantes interceptaron al prestamista apenas llegó a la puerta de su casa. Sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones y luego emprendieron la fuga.

Vecinos que escucharon las detonaciones salieron de inmediato y alertaron a las autoridades. Pese a los intentos por auxiliarlo, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) acudieron a la escena y recogieron varios casquillos de bala como parte de las diligencias. También se tomó declaración a los testigos y se revisan cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de identificar a los responsables.

Aunque Chipana no había reportado amenazas previas, la Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a su actividad como prestamista, hipótesis que figura entre las principales líneas de investigación.