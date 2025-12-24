El Poder Judicial impuso una pena de 35 años de cárcel efectiva a un integrante de la Policía Nacional del Perú, tras hallarlo culpable de disparar y robar 13 mil soles a un cambista en el distrito de Surco.

Un nuevo episodio que golpea a la institución policial fue protagonizado por Lener Ampuero, quien recibió una condena por el delito de robo agravado en perjuicio de Martín Ángeles Beloglio.

De acuerdo con los hechos sustentados y probados en la acusación formulada por el fiscal adjunto provincial Renatto Andia Moreno, Ampuero —quien integraba la Comisaría de Surco— descendió de su vehículo la tarde del 11 de diciembre de 2023 para interceptar a la víctima, a quien se aproximó y disparó tres veces a quemarropa, para luego sustraer los 13 mil soles que el cambista llevaba en su chaleco.

Durante el juicio oral, la Fiscalía consiguió acreditar las imputaciones a través de imágenes, registros de llamadas, mensajes de texto, testimonios y otras pericias, determinando la responsabilidad del efectivo policial en los delitos, lo que permitió además que se le imponga el pago de una reparación civil de 30 mil soles a favor de la víctima.

Luego del ataque, de acuerdo con los reportes, el sujeto se dio a la fuga, pero abandonó el vehículo a unas cuadras del lugar, donde fue ubicado por efectivos de la comisaría de Mateo Pumacahua; la unidad no tenía llave de contacto ni placa de rodaje en la parte posterior. En tanto, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa.