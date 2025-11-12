El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias ‘Monstruo’, por su presunta participación en los delitos de organización criminal y posesión ilegal de explosivos.

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste presentó la apelación para revocar el arresto domiciliario que se le había impuesto en primera instancia a Martina Hernández y modificar la medida cautelar.

Cabe recordar que el pasado viernes 8 de agosto, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, impuso la orden de arresto domiciliario a Martina Hernández, disponiendo además el uso de un grillete electrónico, sin requerir custodia policial presencial.

Además, se le exigió pagar una caución de cinco mil soles y cumplir con varias medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de comunicarse con su hijo, señalado como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Tercer Despacho) logra 36 meses de prisión preventiva para Martina Hernández por los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos. Hernández es madre de Erick Moreno, alias… pic.twitter.com/ScFzKPRrTZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

El 3 de junio pasado, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un megaoperativo de allanamiento y captura que terminó con la detención de 25 presuntos miembros de la mencionada organización criminal, incluida Martina Hernández.

La Policía indicó que el megaoperativo constituyó un duro golpe contra el brazo armado y financiero de “Los Injertos del Cono Norte”, el cual estaba destinado a enviar dinero al extranjero para cubrir los gastos de Erick Moreno.

Se precisó que una de las personas encargadas de recibir el dinero y, mediante empresas, enviarlo al extranjero sería la madre de alias “Monstruo”.

Cabe destacar que Martina Hernández fue detenida en su domicilio, ubicado en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica, inmueble incluido en la orden de allanamiento.

Pese a que no contaba con una orden de detención preliminar, fue arrestada en flagrancia, luego de que en su vivienda se hallaran materiales explosivos y una gran suma de dinero en efectivo. Además, se incautaron un celular, un pasaporte, una tarjeta de Western Union, otra con las inscripciones Fazenda Receita Federal, al igual que códigos QR de Yape e Izipay a su nombre.