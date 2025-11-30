El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que a partir del 17 de diciembre sea obligatorio el uso de nuevas placas con chip RFID para motocicletas, mototaxis y cuatriciclos de categoría L, con el fin de mejorar la identificación vehicular y combatir delitos como robos y asaltos cometidos en estos vehículos, especialmente en Lima.​

La placa trasera medirá hasta 17 x 20 cm, con fondo blanco, siete dígitos alfanuméricos (3 letras y 4 números, como ACB-0000) y letras más grandes para mayor visibilidad; la frontal será holográfica transparente con el chip que almacena la matrícula y el número de serie del motor, permitiendo lecturas rápidas por autoridades mediante escáneres para detectar vehículos robados o vinculados a ilícitos.​

El cambio aplica de inmediato a vehículos nuevos adquiridos desde esa fecha; para los existentes, el MTC publicará un cronograma de replaqueo en las próximas semanas, con un costo aproximado de 27 soles por trámite ante Sunarp, asumido por los propietarios, fortaleciendo así la fiscalización nacional.

Especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transportes Vial del MTC, Yushara Sacsa, dijo a Andina que a partir del 17 de diciembre el uso de estas placas será obligatorio tanto para quienes adquieren motocicletas como mototaxis nuevos en todo el país.