Chats y audios revelados por el dominical de Cuarto Poder muestran como Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo” (hoy prófugo) operaba bajo una red criminal y extorsionaba a empresas en los últimos años.

Sucede que en uno de los chats revelados por las autoridades, se exhibe el nombre del suboficial de tercera de la PNP Georgi Araujo, conocido como “Puita”, quien abastecía de armas, municiones e información confidencial a “El Monstruo”.

Las conversaciones exponen a Araujo coordinando entrega de armas, afinamiento de pistolas y mantenimiento de armamento. “Hermano, ya está entrando. Ve saliendo, papi. Ya están entrando, cholo”, envía Araujo.

Según la Dirección de Investigación Criminal, Araujo también filtraba operativos policiales para frustrar intervenciones contra la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, liderada por El “Monstruo”.

En los dispositivos móviles se encontraron vouchers, transferencias y mensajes que confirmaron su vínculo con Erick Moreno. Por ejemplo, una transferencia de mil soles realizada por Grace Bados Neyra, identificada como la “cajera” de la red criminal y que actualmente está en el penal de Santa Mónica.

Además, se encontraron fotografías de armas como una pistola Glock a nombre del policía Bruno Kensel Cevasco López, quien está prófugo.

Al respecto, el abogado penalista, Walter Palomino, afirmó que la Fiscalía tendría que identificar a los demás números y personas titulares para ver si hay más involucrados. Esto, en referencia a que “El Monstruo” grabó un video afirmando que habría más policías que integran la banda criminal.

CONFESIÓN A SU MADRE

Por otro lado, un audio de 9 minutos, grabado el pasado 2 de enero, revela la confesión directa de “El Monstruo” en delitos criminales. En la conversación, dirigida a su propia madre, el delincuente no solo admite que vive de las extorsiones, sino que expone la precariedad y los temores que enfrenta en medio de su vida criminal.

“Yo cobro a empresas que extorsionan, me pagan a diario. las empresas de transportes me pagan a diario. Esos son mis ingresos (...) o extorsiones que hago a empresarios, a veces me pagan, a veces no. Y si no, yo igual les pago a la gente sus acciones que ellos hacen. No me lo hacen gratis, a veces no pagan y yo pierdo esa inversión”, se le escucha decir en el material difundido por Cuarto Poder.

En el mensaje, Erick Moreno expresa que su vida es una cadena de riesgos y que su familia también podría estar en peligro si él se aleja de esa organización.

“Si yo me retiro, quedan mis enemigos, ellos siguen con su vidas, ellos van a estar en guerra. Si me retire, van a pensar que siempre he estado ahí y lo que van a hacer es atacar a mi familia. El día que pase eso, yo llorare”, indica.

Pese a reconocer que su situación económica no es estable y que no tiene respaldo, “El Monstruo” insiste en que no puede mostrar debilidad. Rechaza la idea de buscar un trabajo legal y reinsertarse en la sociedad.

Asimismo, no solo se muestra como un delincuente sin remordimientos, sino también un hombre desconfiado. Reclama a su madre por pedirle dinero sin fundamentos y llega a acusarla de mentirle sobre su estado de salud.

“No pienses que tengo dinero, piensas que soy inocente, pero sabes que no soy inocente. Si es para tu salud, yo apoyo, pero con pruebas, así demuestras que eres una madre leal”, asegura.

La Policía investiga el celular de su madre y sostiene que “El Monstruo” continuaría operando la red criminal desde las sombras.

¿CÓMO FUNCIONABA LA RED CRIMINAL?

Asimismo, en un audio revelado por Punto Final, se muestra como funcionaba internamente una de las redes de extorsión más temidas de Lima Norte. Estos audios fueron hallados en el celular de Lizeth Cruz Ruiz, pareja de Erick Moreno.

Muestran conversaciones sobre cobros ilegales a empresas de transporte, pollerías y otros negocios.

El material incluye videollamadas donde se coordinan posibles secuestros y atentados e incluso se mencionan compras de armas de fuego.

Lizeth Cruz jugó un papel clave en la red. Dejó el Perú en el 2022 rumbo a Bolivia, y con una identidad falsa estuvo coordinado extorsiones. No obstante, fue capturada en marzo de este año, lo que marcó un punto de quiebre en la operación delictiva.