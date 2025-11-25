En el distrito de Independencia, la Policía Nacional detuvo a un hombre que se hacía pasar por taxista a través de la aplicación InDrive, con el objetivo de robar a sus pasajeros usando somníferos.

El detenido fue identificado como José Mariano Cabrera Tejeda, de 27 años. Según la División de Investigación Criminal, en uno de sus recientes ataques abordó a dos pasajeros, de 30 y 35 años, a quienes roció con un spray durante el recorrido, dejándolos inconscientes antes de robarles sus pertenencias.

El comandante Edson Núñez Herrera, jefe del Depincri Independencia, brindó detalles sobre el operativo que permitió dar con el paradero del presunto criminal.

Núñez indicó que, mediante acciones de inteligencia, se logró localizar tanto el vehículo como la vivienda del sospechoso, lugar al que se ingresó para efectuar su detención.

“Ya con la certeza que el sujeto se encontraba en el interior, se irrumpe en la vivienda, aprovechando el estado de emergencia y la flagrancia delictiva, y se logra ubicar a este sujeto, quien en primera instancia negó los hechos”, declaró a RPP.

Durante el registro domiciliario, los agentes encontraron un iPhone, aparentemente perteneciente a una de sus víctimas, que estaba guardado dentro de una bolsa de snacks.

Además del teléfono, los agentes hallaron una laptop y tres relojes inteligentes, presuntamente pertenecientes a otras víctimas.

La Policía informó que Cabrera Tejeda cuenta con una detención previa por usurpación agravada en 2023. El caso ha sido remitido al Ministerio Público por el presunto delito de robo agravado.