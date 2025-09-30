Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), criticó que las autoridades no hayan actuado de manera adecuada frente a los crímenes contra los trabajadores del sector, resaltando que hasta el momento ningún caso ha sido investigado.
El titular de ANITRA afirmó que los crímenes contra chóferes no han sido investigados, a diferencia de otros casos en los que los responsables son rápidamente localizados.
“Hasta el momento todas las muertes de conductores están quedando impunes. Las muertes mediáticas de otros rubros como por ejemplo el hermano Paul, de Armonía 10 que murió, dieron en un tiempo récord con los delincuentes (...) para capturar criminales mediáticos lo hacen”, afirmó Valeriano a Exitosa.
En ese contexto, manifestó su descontento con la gestión del Gobierno peruano respecto a su actuación en este tipo de casos.
“Lo peor es que no tiene indemnización del Estado, los familiares, cómo quedan huérfanos sus hijos. Salen a trabajar los conductores a las 5 de la mañana a llevarse el pan de cada día a sus hogares y llegan cadáveres”, manifestó.
Sobre ello, recordó que en una mesa de trabajo se había acordado atender uno de los pedidos de los transportistas, los cuales, destacó, “hasta ahora no se han cumplido”.
El presidente de ANITRA trasladó al Gobierno peruano el pedido de los transportistas, en medio de la ola de criminalidad que en los últimos días ha puesto en riesgo sus vidas.
TE PUEDE INTERESAR
- Pronatel: Abogada visitó despacho de Alain Dongo y días después obtuvo una orden de servicios por S/33 mil
- Perú solicita a EE.UU. ampliar extradición de Alejandro Toledo
- Boluarte enfrentó al menos 30 protestas significativas
- La Libertad: Accidentes de tránsito dejan 19 personas heridas
- Piura: Los pescadores de calamar gigante iniciarán mañana un paro de 48 horas