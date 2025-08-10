La Contraloría de la República identificó indicios de un presunto caso de nepotismo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, que involucra a la jefa de la Oficina de Seguros, Pamela Milagros Muñoz López, quien habría solicitado la contratación de su cuñado en su propia oficina.

Según el informe de control, la funcionaria solicitó en reiteradas ocasiones la contratación de Aldo Alexander Arboleda Sigueñas, su cuñado, para realizar las funciones de ‘Digitador’, bajo la modalidad de contratación por “Locación de servicios”.

La investigación detalla que, entre abril de 2024 y junio de 2025, Arboleda Sigueñas recibió cuatro órdenes de servicio por un total de S/27 mil, además de 15 conformidades de trabajo firmadas por la propia Muñoz López. Incluso, el informe del órgano de control señala que el locador presentó declaraciones juradas con información inexacta, negando el vínculo familiar.

“Se evidenció que el señor Aldo Alexander Arboleda Sigueñas, presentó a la oficina de Logística del HNAL, sus cotizaciones, curriculum vitae y declaraciones juradas para prevenir casos de actos de nepotismo”, refiere el informe.

Sumado a ello, revela que Arboleda Sigueñas ya prestaba servicios como auxiliar administrativo de la oficina de Seguros desde febrero de 2023 hasta junio de ese año, luego fue contratado como técnico-administrativo hasta marzo de 2024, determinando que el locador estuvo en la oficina desde antes del nombramiento de Pamela Muñoz.

“Sin embargo, al concluir la función de técnico-administrativo, dicho locador fue nuevamente contratado en abril 2024, con funciones diferentes a las contrataciones anteriores, siendo esta nueva contratación para realizar la labor de digitador, por el cual se generó un nuevo pedido N° 00286 del 27 de marzo de 2024”, refiere el informe.

Además, sostiene que la funcionaria tenía conocimiento del vínculo familiar, no obstante, propuso el puesto a su cuñado argumentando que “cumple con con el perfil establecido en los Términos de Referencia para la óptima ejecución de las actividades requeridas por el área usuaria (…)”.

La Contraloría refiere que este accionar vulnera la Ley 26771 que prohíbe la contratación de familiares hasta el segundo grado de afinidad. Explica que el locador es “hermano del señor Hugo Gustavo Arboleda Sigueñas”, esposo de la funcionaria Pamela Muñoz, existiendo un conflicto de intereses.

Esta situación “evidencia la configuración de acto de nepotismo, afectando el acceso en igualdad de condiciones a la función pública en transgresión a la normativa correspondiente y su correcta gestión en la administración pública”.

El caso ha sido remitido al director general del hospital para que disponga las acciones correctivas y administrativas correspondientes, así como el deslinde de responsabilidades.