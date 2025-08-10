El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que, en el marco del avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles de Paseo Colón (Avenida 9 de diciembre), desde el jr. Washington hasta la Plaza Grau, lo que permitirá recuperar la conectividad vial en el Centro de Lima.

Con esta reapertura parcial quedará operativo el carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del corredor Morado. Adicionalmente, se activará un nuevo paradero ubicado a la altura de la Plaza Grau, en el sentido hacia San Juan de Lurigancho. También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi.

La medida beneficia a 20 mil usuarios que se trasladan diariamente en el servicio del corredor Morado, desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena, y viceversa. Ellos ahorrarán hasta 10 minutos de tiempo de viaje, gracias a la implementación de 2 carriles exclusivos en Paseo Colón.

El horario de operación de los buses del Corredor Morado (ruta 404) en la Av. 9 de diciembre será de lunes a sábado , de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los domingos, el servicio será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los vehículos particulares y de transporte público convencional continuarán circulando por la avenida 28 de julio.

Se informó que el restablecimiento de la ruta del Corredor Morado cuenta con apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal de la ATU.