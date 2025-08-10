Tras la denuncia de una vendedora de tamales —quien aseguró que personas con vestimenta de fiscalización le confiscaron su mercadería y dinero sin previo aviso—, la Municipalidad de San Isidro anunció el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

En un video captado por cámaras de seguridad en la calle Emanuel González La Rosa, se observa a un sujeto con casaca de fiscalización descender de una camioneta blanca, tomar la canasta de tamales de una comerciante, correr hacia el vehículo y huir del lugar con el producto.

“El hombre viene, me roba la canasta y lo único que yo atino es decir, ‘oye’. Me giré y lo vi subir a la camioneta con mi monedero, que contenía 22 soles y cincuenta céntimos”, comentó la vendedora afectada a RPP, quien indicó que tiene problemas de salud que le impiden movilizarse con facilidad. “Esto no está bien, yo vivo de esto y solo pido que me dejen trabajar”, añadió.

Ante la denuncia, la Municipalidad ha informado que realizará una investigación para garantizar que las labores de fiscalización se ajusten a las ordenanzas locales y a la ley de procedimiento administrativo general.

Además, la gerencia de fiscalización ha dispuesto el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario con el fin de establecer las responsabilidades relacionadas con este incidente.