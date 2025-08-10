Este domingo 10 de agosto se registró un choque entre un vehículo particular y un bus de la ruta C del Metropolitano en el distrito limeño de Barranco.
La colisión ocurrió cerca de la estación Balta, cuando el automóvil invadió la vía exclusiva de los buses de transporte público.
El accidente de tránsito dejó al menos siete heridos, quienes fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa en e distrito de Miraflores para recibir atención médica.
Durante los primeros minutos tras el incidente, los buses con dirección hacia la estación Naranjal circularon por vías mixtas, pero menos de una hora después, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que se normalizó la circulación en la vía exclusiva del Metropolitano.
El Ministerio de Salud precisó que un equipo multidisciplinario del hospital viene brindando atención oportuna a los heridos, cuatro de los cuales llegaron mediante el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y tres fueron auxiliados por los Bomberos.
