Un puente provisional ubicado en el kilómetro 22 de la Panamericana Norte continúa en uso desde hace más de siete años, sin que haya sido reemplazado por una estructura definitiva. La pasarela fue instalada en noviembre de 2018 como una medida temporal luego de que un tráiler que excedía el límite de altura impactara contra la base del puente original de cemento, dejándolo inservible.

Desde entonces, cientos de vecinos de Los Olivos y San Martín de Porres utilizan diariamente la estructura metálica sostenida por andamios y barandas laterales. Aunque fue catalogada como una solución temporal, con el paso del tiempo se ha convertido en la única alternativa para cruzar la vía rápida a la altura del mercado Unicachi, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Los ciudadanos advierten que el puente, por su diseño improvisado, representa un riesgo para la seguridad de quienes lo cruzan a diario, entre ellos familias enteras, escolares y trabajadores. “El puente ya cumplió su ciclo, necesitamos uno definitivo y seguro”, reclaman los vecinos, quienes aseguran que la espera ha superado con creces los plazos razonables.

Ante la falta de acciones concretas, los usuarios de la Panamericana Norte exigen que las autoridades prioricen la construcción de un nuevo puente peatonal que garantice condiciones adecuadas. Mientras tanto, el tránsito peatonal sigue dependiendo de la estructura provisional, símbolo de una espera que ya suma más de siete años sin respuesta.

