Tras una fuerte discusión, un hombre mató a otro a pedradas en el jirón Riobamba, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.
Según testigos consultados por RPP, tanto la víctima como el agresor serían ciudadanos venezolanos en condición de indigencia.
De acuerdo con los testimonios, los extranjeros se encontraban consumiendo sustancias ilícitas cuando, repentinamente, comenzaron a discutir y posteriormente se agredieron físicamente.
En medio de la disputa, uno de los hombres tomó una piedra y le propinó al otro tres golpes mortales en la cabeza, luego huyó corriendo con rumbo desconocido.
Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen y acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Las autoridades aún no han logrado identificar a la víctima, ya que no portaba ningún documento de identidad. Asimismo, se ha desplegado un operativo para localizar al homicida.
Te puede interesar
- El lastre de Dina: peritaje complica la situación de Santiváñez
- José Jerí sobre pericia fiscal a presuntos audios de Santiváñez: Hasta que no se pronuncie el PJ no hay nada concreto
- Poder Judicial rechaza pedido de Pedro Castillo para desacumular investigaciones que afronta en la Fiscalía
- Ministro de Defensa sobre izamiento de bandera colombiana en Loreto: Se descarta vinculación con los hechos en Santa Rosa
- Delia Espinoza: Informe de la JNJ recomienda suspender por 6 meses a la fiscal de la Nación
- JEE archivó denuncia contra Rafael López Aliaga por neutralidad electoral