Tras una fuerte discusión, un hombre mató a otro a pedradas en el jirón Riobamba, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Según testigos consultados por RPP, tanto la víctima como el agresor serían ciudadanos venezolanos en condición de indigencia.

De acuerdo con los testimonios, los extranjeros se encontraban consumiendo sustancias ilícitas cuando, repentinamente, comenzaron a discutir y posteriormente se agredieron físicamente.

En medio de la disputa, uno de los hombres tomó una piedra y le propinó al otro tres golpes mortales en la cabeza, luego huyó corriendo con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen y acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades aún no han logrado identificar a la víctima, ya que no portaba ningún documento de identidad. Asimismo, se ha desplegado un operativo para localizar al homicida.