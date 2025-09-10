El cadáver descuartizado que fue hallado este martes en un descampado de San Juan de Miraflores ya fue identificado por las autoridades. La víctima es Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana.

De acuerdo con información de RPP, los familiares del joven habían denunciado su desaparición luego de que fuera visto por última vez el pasado sábado, cuando informó que asistiría a una reunión social. Sin embargo, nunca regresó a casa, lo que generó una intensa búsqueda por parte de sus seres queridos.

Según relataron, la noche de la desaparición recibieron una extraña llamada desde el celular de Julio César, en la que una persona les solicitó una fotografía de su tarjeta de crédito, supuestamente para realizar una transferencia. Este hecho aumentó su preocupación, ya que resultaba inusual y sospechoso.

Dicho pedido despertó las sospechas de la familia, que decidió no acceder a la solicitud. Sin embargo, horas más tarde, recibieron a través de WhatsApp una fotografía perturbadora en la que se veía un cuerpo maniatado, lo que incrementó aún más su angustia.

Luego, los familiares denunciaron que recibieron un mensaje amenazador de parte de un individuo que se identificó como el ‘Chino San Vicente’ y aseguró pertenecer a la organización criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’.

La familia de Julio César Zapaile Huamán interpuso la denuncia por su desaparición y permanecía a la espera de noticias sobre su paradero. Lamentablemente, la historia tuvo un trágico desenlace, luego de que se confirmara que el cuerpo hallado el día anterior pertenecía al joven, quien trabajaba como obrero.

San Juan de Miraflores: Hallan cuerpo mutilado dentro de una maleta en zona industrial

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado mutilado dentro de una maleta abandonada en la calle Las Torres, en una zona industrial de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con la información policial, el hallazgo ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, cuando un reciclador se topó con la maleta y, al abrirla, descubrió un brazo humano.

El trabajador alertó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que dentro había una bolsa de rafia con más restos, informó América Noticias.

Las primeras pericias revelaron que la víctima presentaba múltiples mutilaciones. El brazo izquierdo estaba cercenado y también se observaron cortes a la altura de la muñeca. Además, el cuerpo no contaba con los miembros inferiores, lo que lleva a presumir que podrían encontrarse otras bolsas con más partes del cadáver en la zona.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha podido ser establecida. La Policía indicó que tendría alrededor de 35 años y que se están analizando huellas dactilares, además de revisar registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones para obtener pistas que permitan avanzar en la investigación.

Vecinos del sector señalaron que la maleta no estaba en el lugar el día anterior, por lo que se presume que fue dejada en horas de la madrugada. El área donde se produjo el hallazgo es un descampado, rodeado de fábricas y plantas de tratamiento de Sedapal, sin presencia de viviendas cercanas.

Agentes de Criminalística llegaron al lugar para recolectar evidencias y acordonaron el perímetro a fin de preservar la escena. La principal hipótesis es que el crimen estaría vinculado a bandas criminales, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

Asimismo, confirmaron que analizarán las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana, la cual podría haber registrado el momento en que la maleta fue abandonada.