El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó duras críticas contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) resolviera en primera instancia que incurrió en infracción al deber de neutralidad electoral debido a publicaciones difundidas en sus redes sociales.

La decisión del órgano electoral motivó que el también líder de Renovación Popular se pronunciara públicamente este martes, tras participar en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

El burgomaestre sostuvo que el organismo lo mantiene bajo una vigilancia particular y lo ha convertido en un blanco de seguimiento.

“Me han informado que (personas del JNE) siempre vienen y me filman. Soy su objetivo parece, ¿no? Pero no lo hacen con ningún otro alcalde ni gobernador, es raro. Ya se ve la mano, pues”, declaró a la prensa, dejando entrever que existiría un trato diferenciado hacia su gestión en comparación con otras autoridades regionales y municipales.

Durante sus declaraciones, López Aliaga también rechazó la validez de algunas de las imputaciones referidas al uso de sus redes sociales, y puso en duda la procedencia de ciertos contenidos atribuidos a sus cuentas oficiales.

“Es falso. Eso no lo niego de entrada, revisen mis redes sociales. Tiene que ver que hay mucha red social que no está verificada, pero las que están verificadas, estoy absolutamente seguro de que no hay nada de eso. Sabemos respetar la ley”, señaló.