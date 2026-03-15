El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación del horario de atención en cuatro agencias de Lima ante la cercanía de las Elecciones Generales de Perú 2026, programadas para el 12 de abril.

Desde el 16 de marzo hasta el 10 de abril, los ciudadanos podrán realizar trámites o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) en un horario extendido de 7:45 a. m. a 7:45 p. m.

Agencias que atenderán con horario extendido

Las oficinas registrales que aplicarán este horario especial son:

Independencia – Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

– Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte Miraflores – Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230

– Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230 San Borja – Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacaranda II

– Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacaranda II Chosica – Jr. Chucuito N.º 248

Según la institución, estas sedes fueron elegidas por registrar alta afluencia de usuarios.

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Mayor demanda por trámites de DNI

El Reniec explicó que el incremento en la demanda responde principalmente a los trámites para obtener el DNI electrónico, renovaciones y duplicados, así como a la proximidad de dos procesos electorales nacionales.

Además de las elecciones generales del 12 de abril, el país celebrará las Elecciones Regionales y Municipales de Perú 2026 el 4 de octubre.

En lo que va de 2026, la entidad ha emitido más de dos millones de DNI electrónicos, documento que cuenta con 64 medidas de seguridad.

DNI vencido será válido para votar

El organismo también informó que los ciudadanos podrán votar con DNI vencido en las elecciones del 12 de abril.

Esto será posible gracias a la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, que prorroga de manera excepcional la vigencia del documento únicamente para el ejercicio del voto en esa fecha.

Entrega de DNI también se realizará los fines de semana

El Reniec anunció además que habilitará atención especial los fines de semana para la entrega de DNI hasta el 12 de abril.

Las sedes y horarios se informarán semanalmente a través de la página web y redes sociales de la institución.