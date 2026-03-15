El Poder Judicial del Perú rechazó el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público del Perú contra el sacerdote Marco Agüero Vidal.

El religioso es investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de tres menores de edad y dos adultas en el distrito de San Borja.

Con esta decisión judicial, el sacerdote afrontará el proceso en libertad, aunque la Fiscalía anunció que presentará una apelación contra la resolución.

🚨 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro apela decisión judicial que rechazó el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Marco Agüero por el delito de tocamientos indebidos en agravio de tres menores de edad y dos adultas en San Borja. pic.twitter.com/4OZFtCtKIT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 14, 2026

Sacerdote dejó sede policial

Tras conocerse la decisión judicial, Agüero abandonó la sede del Departamento de Investigación Criminal donde permaneció detenido durante algunos días.

El religioso salió acompañado y evitó brindar declaraciones a la prensa sobre las acusaciones en su contra.

Investigación paralela del Arzobispado de Lima

De manera paralela al proceso judicial, el Arzobispado de Lima informó que realiza una investigación interna sobre el caso.

La institución señaló que la denuncia fue remitida al Ordinario de Lima para evaluar la verosimilitud de los hechos conforme al Código de Derecho Canónico.

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Según el comunicado, en la denuncia se mencionaban comportamientos considerados problemáticos, entre ellos una acusación por tocamientos no consentidos durante confesiones.

Las presuntas víctimas habrían relatado los hechos en documentos anexos a la denuncia.

Diligencias en curso en la justicia canónica

El Arzobispado precisó que el 24 de febrero de 2026 se iniciaron las diligencias de la investigación previa en la vía canónica.

Asimismo, se impusieron medidas cautelares reforzadas al sacerdote mientras continúa el proceso interno, aunque no se detalló en qué consisten.

La institución también expresó su solidaridad con las presuntas víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades judiciales.

Denuncias surgieron en la comunidad parroquial

El caso salió a la luz luego de testimonios de integrantes de la comunidad parroquial.

Uno de los miembros de la pastoral juvenil declaró a Exitosa que el sacerdote habría realizado tocamientos indebidos durante confesiones.

Según su versión, los hechos habrían ocurrido con miembros de la pastoral juvenil y otras feligresas, a quienes el religioso habría tocado las piernas durante las confesiones y realizado preguntas consideradas inapropiadas.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.