El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, lanzó una advertencia directa a quienes intenten generar desmanes durante el paro de transportes convocado por un sector del gremio.

Reggiardo señaló que las personas identificadas como posibles agresores están bajo seguimiento constante y que cualquier acción que busque alterar la ciudad será enfrentada con medidas legales inmediatas.

“No estamos de brazos cruzados”, expresó al detallar los preparativos para esta jornada.

El alcalde informó que la Municipalidad de Lima coordina acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el fin de judicializar de forma inmediata cualquier incidente. Desde la central de videovigilancia, se supervisan los movimientos en la ciudad para prevenir desórdenes y asegurar condiciones de tranquilidad para los ciudadanos.

También resaltó el refuerzo del monitoreo aéreo y la expansión del sistema de cámaras. Indicó que Lima cuenta con 764 puntos de videovigilancia, una cifra mayor a la existente al inicio de su gestión, y que los drones permitirán cubrir zonas donde no hay dispositivos fijos.

Reggiardo recordó que en la última movilización se produjeron dos incendios que aún se investigan, por lo que insistió en evitar que hechos similares se repitan.