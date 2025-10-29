El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, saludó la decisión del Poder Judicial que ordena suspender el cobro de peajes en los puntos de Villa y Punta Negra, administrados por Rutas de Lima S.A.C.

Durante una conferencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, señaló que se trata de “un día de reivindicación del derecho a la libertad de tránsito” y que los ciudadanos venían afrontando pagos altos por un servicio deficiente.

La resolución fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, que actuó como juez constitucional tras recibir un hábeas corpus interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar el 14 de marzo.

El fallo ordena a la concesionaria suspender los cobros en ambos peajes y advierte la aplicación de multas sucesivas si no se ejecuta la medida.