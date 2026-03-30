El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra en proceso de subsanar las observaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tras el cierre temporal del Estadio Nacional.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre señaló que la entidad administradora del recinto deportivo está en etapa de rectificación y presentación de descargos para lograr la reapertura del coloso ubicado en la avenida José Díaz.

IPD tiene plazo de 48 horas para corregir observaciones

Reggiardo explicó que el IPD cuenta con un plazo de 48 horas, conforme a lo establecido en la normativa municipal, para cumplir con las disposiciones emitidas tras los incumplimientos detectados durante el evento musical ‘Una Noche de Salsa 14’, realizado los días 27 y 28 de marzo.

“Aquí nosotros estamos estableciendo un tiempo de 48 horas, que es lo que la norma contempla, pero tengo entendido que el IPD está haciendo el mayor esfuerzo para que esto se dé antes”, declaró el alcalde.

El burgomaestre indicó que sostuvo una comunicación directa con el presidente del IPD, Sergio Ludeña, quien expresó su disposición para subsanar las observaciones y reabrir el estadio en el menor tiempo posible.

Lee también: Balacera en mercado Carrillo Albornoz del Callao deja un muerto y dos heridos

Municipalidad busca reapertura en el menor tiempo posible

Reggiardo señaló que la intención de la comuna limeña es que el Estadio Nacional vuelva a operar lo antes posible, siempre que se cumplan las normas establecidas.

“Todos queremos que nuestro querido Estadio Nacional esté al servicio de la población en el menor tiempo posible, pero tenemos que poner mucha claridad con el principio de autoridad que, como Municipalidad Metropolitana de Lima, tengo la obligación de hacer cumplir”, afirmó.

El alcalde reiteró que la municipalidad notificó previamente al IPD sobre las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de horarios, niveles de ruido y condiciones de seguridad, orden y limpieza antes del desarrollo del evento.

IPD respalda medida municipal

El Instituto Peruano del Deporte emitió un comunicado en el que respaldó la decisión adoptada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y rechazó cualquier acto que altere el orden público.

Asimismo, informó que adoptó medidas respecto a los funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento del contrato y reafirmó su disposición de colaborar durante el proceso administrativo iniciado tras la clausura temporal.