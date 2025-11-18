Al presentar en Mesa Redonda el plan de operaciones “Navidad Segura 2025”, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el municipio dispone de alternativas para reubicar a los ambulantes si finalmente no se concreta la cesión del ex penal San Jorge.

Este lunes, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú dieron a conocer este plan de seguridad con miras a la campaña navideña, en uno de los puntos comerciales más importantes de la capital.

En su intervención, Reggiardo se refirió a la presencia de ambulantes y señaló que se trata de una situación ya identificada. Indicó, además, que ante esa eventualidad han previsto “cómo poder actuar rápidamente”.

El burgomaestre subrayó que se está trabajando en la reubicación del comercio informal y precisó que, para ello, ya se han sostenido conversaciones con las autoridades competentes.

Bajo esa premisa, invocó al Poder Judicial al considerar que se trata de “una situación riesgosa”. Además, recordó que dicha entidad posee la cesión de uso del terreno del ex penal San Jorge y enfatizó que el municipio ya cuenta con alternativas en caso no se concrete la transferencia de ese espacio.

“Queremos utilizarlo para reubicar y formalizar a este grupo de personas que también es un fenómeno social que hay que atender. También tenemos alternativas si es que no se genera una solución con el ex penal San Jorge, son dos o tres terrenos grandes ubicados en los alrededores”, expresó.

“Estamos trabajando, el tema de los almacenes también. Estamos generando un marco legal que se pueda probar muy pronto tal vez en la próxima sesión de Consejo para evitar que esa cantidad de almacenes se controle de una forma eficiente y evitar riesgos a futuro”, añadió.

Asimismo, destacó que se actuará con firmeza para que ni los comerciantes ni la ciudadanía resulten perjudicados, por lo que es esencial “controlar los espacios públicos”. “Vamos a ser firmes en restituir el principio de autoridad a la brevedad”, agregó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó en Mesa Redonda el plan de operaciones “Navidad Segura 2025” y afirmó que el municipio cuenta con alternativas en caso no se concrete la cesión del ex penal San Jorge para la reubicación de ambulantes.



📻… pic.twitter.com/qHnK6YV0qT — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2025