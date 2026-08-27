El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a la presidenta Keiko Fujimori agilizar la autorización para que el personal de seguridad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) pueda portar armas de fuego durante sus labores de vigilancia.

Reggiardo sostuvo que la medida permitiría reforzar la seguridad en las zonas donde se ejecutan obras públicas, ante los casos de extorsión que han afectado a trabajadores y proyectos de infraestructura. Aseguró que la Municipalidad de Lima ya cumplió con los requisitos y trámites ante la Sucamec.

“Espero que Keiko Fujimori no se deje presionar por nadie para negar una autorización que a todas luces es absolutamente legal y legítima”, afirmó el burgomaestre, quien pidió a la mandataria intervenir para agilizar el procedimiento.

El alcalde también exhortó al Gobierno a adoptar medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana y señaló que ha presentado propuestas para fortalecer la respuesta frente a la criminalidad en Lima.

Reggiardo brindó estas declaraciones durante la entrega de hornos industriales en el Club Metropolitano Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad