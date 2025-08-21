En marco al paro convocado por un sector de transportistas este jueves 21 de agosto, se reportó un ataque a balazos contra un chofer de la empresa Santa Catalina en la zona de Bayóvar, distrito de San Juan de Lurigancho.

En un clip difundido en redes sociales, se observa la unidad de transporte estacionada frente a la puerta del Hospital San Juan de Lurigancho, hasta donde el conductor habría llegado por sus propios medios tras el ataque.

“Acaban de meter un balazo a un chofer de la Santa Catalina. Estamos en el hospital acá, acaba de ingresar”, manifestó una persona, que al parecer sería un transportista.

Respecto a ello, el general PNP Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó dicho ataque contra el conductor del bus, aunque precisó que el caso aún se encuentra en proceso de investigación.

“Lo que sí podría adelantar es que este vehículo de la empresa de transporte Santa Catalina, más conocida como la 23, estaba vacío. Solamente con el chofer, no estaba de servicio”, declaró a RPP.

“Él (el chofer) por sus propios medios ha conducido el vehículo hacia el Hospital San Juan de Lurigancho. Está siendo atendido por los médicos”, agregó.

El alto mando refirió que la Policía Nacional maneja dos hipótesis respecto a este ataque, sin descartar que esté vinculado a la negativa del conductor a sumarse al paro convocado por un sector de transportistas.

“Todavía no tenemos el diagnóstico fehaciente respecto al elemento con el cual hubiera sido violentado (el chofer). No descartamos un proyectil de arma de fuego o en su defecto un objeto contundente”, expresó Hugo Felipe Monroy.

“Tenemos dos líneas de investigación. De repente, por un lado, un acto extorsivo o un acto violento por, de repente, haber salido a laborar. Estamos todavía en proceso, ya el jefe de la Depincri está en el lugar”, añadió.