Este miércoles 24 setiembre, se registró un incendio en una quinta ubicada en la cuadra 59 de la av. Argentina, en la provincia constitucional del Callao.

Según información de Canal N, los bomberos y la Policía Nacional se encuentran en el lugar para controlar el siniestro que podría llegar a afectar hasta 46 viviendas, pues el fuego está corriendo a otro extremo de la quinta.

Algunos residentes intentar retirar sus pertenencias de sus domicilios para salvaguardarlas, ya que el siniestro ha consumido varias viviendas.

Los testigos afirman que las viviendas afectadas estaban construidas con madera, lo que permitió que el fuego se propagara con rapidez hacia las edificaciones cercanas.

Asimismo, dicho medió recogió el testimonio de una madre soltera de nacionalidad venezolana que les indicó que perdió sus documentos de identidad a causa del incendio.

Las autoridades aún no han determinado la causa oficial del incendio. No obstante, algunos vecinos indican que podría estar vinculado a una sobrecarga o falla en las conexiones eléctricas internas de las viviendas.

Por su lado, los bomberos han conseguido controlar parcialmente el incendio y siguen trabajando para evitar que se extienda a otras zonas residenciales.