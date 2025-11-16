Un ataque armado ocurrido en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el distrito de Rímac, dejó al menos cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, luego de que un sujeto disparara contra un local que funcionaba como discoteca.

Testigos señalaron que el agresor llegó hasta la fachada y realizó varios disparos a quemarropa. Agentes de la comisaría local acudieron al lugar tras la balacera.

En la zona se hallaron alrededor de 19 casquillos de bala , según constató personal policial.

Los vecinos denunciaron a través de Panamericana Tv que, pese al estado de emergencia vigente, no hay presencia policial permanente en el sector y que el establecimiento opera hasta altas horas de la noche, por lo que temen por su seguridad.

Los residentes también señalaron que el local habría cerrado hace dos meses debido a presuntos casos de extorsión, lo que refuerza la hipótesis de un ataque vinculado al crimen organizado.

Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Cayetano Heredia, donde permanecen en observación. Hasta el momento no se ha reportado ningún fallecido.

En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones y revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al atacante.