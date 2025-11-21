Un incendio de gran magnitud consumió esta tarde una antigua casona ubicada en el jirón Madera, en el distrito del Rímac, lo que movilizó al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Gracias a la rápida intervención, las llamas fueron contenidas y se evitó que el siniestro se extendiera a otras viviendas.

De acuerdo a las primeras informaciones el fuego afectó principalmente la estructura de la vivienda. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro.

Al inicio, los bomberos enfrentaron dificultades por la falta de agua, situación que fue resuelta con el apoyo de Sedapal, permitiendo continuar con las labores de control junto a unidades de serenazgo y dos cisternas.

Las autoridades indicaron que no se registraron heridos y que los daños son únicamente materiales.