Un incendio de gran magnitud consumió esta tarde una antigua casona ubicada en el jirón Madera, en el distrito del Rímac, lo que movilizó al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos.
Gracias a la rápida intervención, las llamas fueron contenidas y se evitó que el siniestro se extendiera a otras viviendas.
De acuerdo a las primeras informaciones el fuego afectó principalmente la estructura de la vivienda. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro.
Al inicio, los bomberos enfrentaron dificultades por la falta de agua, situación que fue resuelta con el apoyo de Sedapal, permitiendo continuar con las labores de control junto a unidades de serenazgo y dos cisternas.
Las autoridades indicaron que no se registraron heridos y que los daños son únicamente materiales.
TE PUEDE INTERESAR:
- Caso ‘Cirugías’: Corte Suprema evaluará el lunes 24 si Dina Boluarte podrá salir del país
- Congreso: Aprueban dictamen que plantea crear la Universidad Nacional de Pataz
- Candidato José Antonio Kast exige a migrantes ilegales abandonar Chile en 111 días o serán expulsados
- Congreso: El martes 25 de noviembre inicia el debate de la Ley de Presupuesto 2026