Luis Alberto Valera Vega (53) fue asesinado de múltiples disparos en la primera cuadra de la calle Reforma, en el distrito limeño del Rímac.

La víctima departía con amigos en una esquina después de un partido de fulbito cuando fue interceptada por sicarios armados que llegaron en motocicleta, según informa RPP.

Al percatarse del peligro, Luis Valera intentó huir y refugiarse en la vivienda de un vecino , cerca del jirón Trujillo. Sin embargo, los atacantes lo persiguieron hasta el interior del predio y le dispararon a quemarropa, con al menos 18 impactos que lo dejaron gravemente herido.

La víctima falleció en el lugar ante la desesperación de los vecinos, mientras los responsables huyeron en la motocicleta.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.