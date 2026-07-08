La rotura de una tubería de agua potable generó un aniego de grandes proporciones en el asentamiento humano Villa María del Rímac, en el distrito del Rímac, afectando múltiples viviendas y vías de la zona.

Según informó América Noticias, el incidente ocurrió mientras una empresa contratista de la Municipalidad del Rímac ejecutaba trabajos de repavimentación de la calzada. La avería ocasionó el ingreso de grandes volúmenes de agua a los inmuebles cercanos, provocando daños en la infraestructura interna de las viviendas.

Los vecinos señalaron que la fuga se prolongó por más de tres horas. Durante ese tiempo, el agua inundó dormitorios, baños y otros ambientes, además de filtrarse por las instalaciones eléctricas, situación que representó un riesgo para los residentes.

Familias reportan pérdidas materiales

Entre los principales afectados figuran las familias Barrantes y Valencia, quienes reportaron la pérdida de muebles y otros bienes debido al ingreso del agua.

Los damnificados indicaron que la humedad comenzó a deteriorar las paredes de sus viviendas pocos minutos después del aniego. Aunque intentaron contener el avance del agua con barreras improvisadas, la presión de la fuga hizo imposible evitar la inundación.

Las denuncias por los daños ocasionados ya fueron presentadas en la comisaría del sector para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Lee aquí: Marina de Guerra del Perú participa en envío de ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

Sedapal reemplazó la tubería dañada

A través de un comunicado, Sedapal informó que logró controlar la emergencia ocasionada por la rotura de una tubería de seis pulgadas.

La empresa precisó que el conducto averiado fue reemplazado y que su personal inició labores de limpieza y desinfección en las viviendas afectadas. Asimismo, anunció que gestionará una constatación policial para evaluar oficialmente los daños materiales ocasionados por el aniego.

Municipalidad brinda apoyo a damnificados

Funcionarios de la Municipalidad del Rímac acudieron al lugar para atender a los vecinos perjudicados y coordinar las acciones de respuesta.

El municipio informó que dispuso el traslado de las familias afectadas a alojamientos temporales y les brindó alimentación mientras continúan las evaluaciones técnicas de las viviendas.

Además, indicó que la empresa contratista responsable de las obras de repavimentación asumirá los costos derivados de los daños ocasionados por el incidente.

Peritos de la Policía Nacional del Perú y personal técnico municipal realizan inspecciones para determinar si los cimientos de las viviendas presentan afectaciones estructurales o riesgo de colapso.