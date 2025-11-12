Un accidente de tránsito se registró Este miércoles 12 de noviembre en el cruce de las avenidas Angamos y Velasco Astete, en el distrito limeño de San Borja.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el impacto ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. y fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó volcado sobre la pista.

Hasta el lugar llegaron seis unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú para atender la emergencia y auxiliar a los ocupantes de los autos involucrados. El siniestro generó gran congestión vehicular y alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

De acuerdo con los testimonios de algunos testigos, el vehículo de marca Subaru se desplazaba a excesiva velocidad por la avenida Angamos cuando chocó violentamente contra otro automóvil de color rojo. Producto del fuerte impacto, el primero terminó con las llantas hacia arriba sobre el pavimento.

Las autoridades policiales investigan las causas del accidente y no se descarta que el exceso de velocidad haya sido el principal factor.