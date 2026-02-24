Un nuevo ataque con explosivos se registró la madrugada de este martes en la cuadra 18 de la avenida Canadá, en el distrito de San Borja.

Según imágenes de seguridad, un sujeto dejó un artefacto en la puerta de una vivienda multifamiliar y huyó de la zona. Segundos después se produjo una fuerte detonación.

La explosión provocó daños materiales, entre ellos la tapa de un medidor de agua que salió expulsada por la onda expansiva.

Artefactos colocados en una caja

Según informó Panamericana, el ataque habría estado dirigido contra el inmueble, donde en el primer piso funcionan una pizzería y un chifa.

Imágenes muestran dos cartuchos que serían de dinamita colocados dentro de una caja en la puerta de la vivienda.

Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos podrían aportar información clave para identificar al responsable.

Policía realiza diligencias

Hasta el lugar acudieron agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el recojo de evidencias.

También se presentaron serenos del distrito para recabar testimonios de los residentes del predio afectado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni detenidas.